Bakıda evdən pul və qızıl oğurlanıb

Bakıda evdən 2700 manatlıq oğurluq edilib.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu, Rəsul Rza küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, naməlum şəxs 2019-cu ilin dekabr ayının 10-dan yanvarın 18-i aralıqlarında C.Abbaszadənin evinin pəncərəsindən otağa daxil olub. Həmin şəxs evdən 2200 manat pul və 500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb.

C.Abbaszadə həmin müddət ərzində mənzildə olmayıb.

Daha sonra o, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib.

Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 21-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Rza Hüseynzadə tutulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.