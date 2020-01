Hadisənin 5 gözəllik sirri

Müğənni Hadisə “Cosmopolitan” jurnalının fevral sayının üz qabığında çəkilib.

Publika.az xəbər verir ki, jurnala poza verən müğənni gözəllik sirlərindən bəhs edib. O, bildirib ki, formada qala bilmək üçün hər gün gəzməyə üstünlük verir.

Hər gün ən azı 8 və maksimum 10 km yürüyürəm.

Rəqs edirəm, yoqa və pilates sayəsində gümrah qalıram.

Hər səhər acqarına 1 xurma yeyirəm.

Gün ərzində mütləq badam, fındıq, qoz və banan yeməliyəm.

Ayda bir dəfə ödəm masajı etdirirəm.

Bütün paltarları alır

“O Səs Türkiyə”də italyan və fransız lüks markalarının libaslarını geyinən Hadisənin onları bir neçə verilişdən sonra geri qaytardığı iddia edilirdi. Məlum olub ki, pop ulduz son 4 ay ərzində istifadə etdiyi bütün paltarları özü alıb və geri qaytarmır.

Bununla kifayətlənməyən Hadisə özəl sifarişlər də verir. Dünyaca məşhur “Versace” markasına xüsusi geyim tikdirən müğənni yaxın günlərdə məşq üçün İtaliyanın Milan şəhərinə gedəcək. Onun bu dəsti aksesuarları və ayaqqabıları ilə birlikdə 100 min TL-yə başa gələcək.

