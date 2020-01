Kamaləddin Qafarov: İcbari tibbi sığorta zamanın tələbidir (FOTO)

Bakı. Trend:

9 saylı Binəqədi ikinci Seçki Dairəsindən VI çağırış Milli Məclisə deputatlığa namizəd Kamaləddin Qafarovun rayon seçiciləri ilə görüşləri davam edir. Namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyasından iərli sürülmiş K.Qafarov yanvarın 30-da partiyanın Binəqədi rayon təşkilatının binasında səhiyyə işçiləri ilə görüşüb.

Trend-in məlumatına əsasən, görüşü giriş sözü ilə YAP Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov açıb. Seçkilərin keçirildiyi cari ilin aktual vəzifələri barədə geniş məlumat verən R.Goyüşov dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq uğrunda gedən ümumxalq mübarizəsində tibb sahəsində çalışan soydaşlarımızın da böyük rolu olduğunu qeyd edib.

Səhiyyə işçiləri tərəfindən hərarətlə qarşılanan Kamaləddin Qafarov seçkiqabağı təşviqat prosesində fəallıq göstərdiklərinə görə həmkarlarına dərin minnətdarlığını bildirib.

İcbari tibbi sığortanın zamanın tələbi olduğunu vurğulayan deputatlığa namizəd bu məqsədlə dövlətimizin gərgin və səmərəli səylər sərgilədiyini bildirib. Ölkəmizdə 2020-ci ildən tətbiqinə başlanan icbari tibbi sığorta əhalinin sağlamlığının qorunması, səhiyyə işçilərinin maddi rifhının yaxşılaşması və keyfiyyətli tibb xidmətinin işinin bərqərar olunmasına böyük töhfə verəcəyini söyləyib. O, bu məqsədlərin reallaşdırılması üçün dövlət tərəfindən 600 milyon manatdan çox vəsaitin ayrılmasının sözügedən tədbirlərin reallaşması işinə ciddi töhfə verəcəyinə inam ifadə etdi.

Görüşdə çıxış edən həkimlər və digər tibb işçiləri dövlətimizin reallaşdırdığı islahatları ürəkdən dəstəklədiklərini bildirmiş və fevralın 9-da ən layiqli namizədə səs verəcəklərini bildiriblər.

Kamaləddin Qafarov həmin gün M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində Zahid Qənbərov küçəsinin sakinləri ilə də görüşüb. Sakinlər yaşadıqları ərazinin problemləri ilə bağlı K.Qafarovla fikir mübadiləsi edib və deputatlığa namizəd çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq strukturlar qarşısında məsələ qaldıracağına və onların həllinə nail olacağına inam ifadə edib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.