Virusa təslim olan Çindən ŞOK MƏLUMATLAR GƏLİR: yüzlərlə insanı kütləvi şəkildə yandırırlar

Çinin Vuhan şəhərində başlayıb bu günə qədər 22 ölkəyə yayılan yeni tip koronavirusla bağlı hər keçən gün daha dəhşətli iddialar ortaya atılır.

Publika.az xəbər verir ki, Çinin mətbuat orqanları hökumətin ictimaiyyətdən real rəqəmləri gizlətdiyini və virusdan ölənlərin qeydiyyatı aparılmadan yandırıldığını yazıb.

“Initium” xəbər saytı Vuhan şəhərindəki krematorium mərkəzlərində reportaj edib. Mərkəz işçiləri xəstəxanalardan gətirilən çox sayda cəsədin rəsmi qeydiyyatı aparılmadan yandırıldığını etiraf edib.

Çində fəaliyyət göstərən beynəlxalq yayım qurumlarının müxbirləri də hökumətin reallıqları gizlətdiyini təsdiq edib: “Çinin dünya ilə nələr paylaşdığı mövzusunda şübhəli davranmağının səbəbləri var. Çünki virusla bağlı bəzi şeylər haqqında daha şəffaf olsalar da, digər tərəfdən etibarsız məlumatlar verməyə davam edirlər. Real rəqəmlər açıqlanandan qat-qat çoxdur”.

Çinin artan xəstə sayını qarşılayacaq yataq və işçi heyəti potensialının olmadığını bildirən yerli media orqanları olayın dünyada əks olunması ilə Vuhandakı xəstəxananın 2 günə inşa edilməsi şousunun yaradıldığını və 24 saat canlı yayıma çıxmaqla təəssüratları çatdırmaq məqsədi güddüklərini bildirib.

Qeyd edək ki, Çin hökuməti virusdan ölənlərin sayını 213 olaraq açıqlasa da, təkcə Vuhan şəhərində minlərlə insanın dünyasını dəyişdiyi iddia olunur. Virusla mübarizə mümkünsüz olduğu üçün saysız-hesabsız insan öz evində ölümə tərk edilir.

Xatırladaq ki, daha əvvəl virusun yayıldığı bölgələrdə kütləvi məzarlıqların qazıldığı iddiaları mətbuata sızmışdı.

Zümrüd

