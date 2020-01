"Barselona" İspaniya kubokunda 1/8 final oyununa çıxıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu doğma meydanda "Leqanes"lə qarşılaşıb və 5:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Barselona" - "Leqanes" - 5:0

Qollar: Qrizmann, 4, Lenqle, 28, Messi, 59, 89, Artur, 77

Bu nəticə ilə "Barsa" 1/4 finala yüksəlib.



