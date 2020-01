Nəhəng dalğa sahildə şəkil çəkdirən turisti “uddu” - VİDEO

Nəhəng dalğa sahildə şəkil çəkdirən turisti okeana atıb, nəticədə, qadın həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Daily Mail” xəbər yayıb.

Məlumata görə, Çindən olan 21 yaşlı səyyah Syuy Sin Yue selfi çəkdirmək üçün məşhur “Devil's Tear” (“İblisin göz yaşı”) ərazisində şəkil çəkdirmək istəyib. Bu zaman nəhəng dalğa onu suya atıb.

Qadın suya düşdükdən sonra əri təşvişə düşərək, ətrafdakılardan kömək istəyib, lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar heç kim suya tullanmağa cəsarət etməyib və kişi xilasedicilərin gəlməsini gözləmək məcburiyytəində qalıb.

Xilasedicilər Syuy Sin Yuenin cansız bədənini sudan çıxarıblar.(oxu.az)

