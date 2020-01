“Pepsi”dən əzəli rəqibinə daha bir ZƏRBƏ - VİDEO

İçki sənayesinin əsas simalarından olan “Pepsi” və Coca-Cola”nın gərgin mübarizəsi davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, bu dəfə “Pepsi” şirkəti məşhur amerikalı repçi Misi Eliot və H.E.R. ləqəbilə tanınan müğənni Qabriela Vilsonun da yer aldığı 30 saniyəlik reklam filmində “Coca-Cola”nın rənglərinə ilişib.







Reklam filminin əvvəlində əlindəki qırmızı rəngli “Coca-Cola” içkisinin “Pepsi”yə çevrildiyini görən H.E.R. içkini qəbul etdikdən sonra hər tərəfin qaraya boyandığı “Pepsi Zero Sugar” kainatına keçib, Misi Eliota qoşulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.