İsmayıllıda 18 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Ruşan kənd sakini Solmaz Məmmədova rayon Polis Şöbəsinə ərizə müraciət edərək qızı, 2002-ci il təvəllüdlü Ayişə Məmmədovanın ötən gün yaşadıqları evdən xəbərsiz çıxdığını və geri qayıtmadığını bildirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

