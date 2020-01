İvana Sert Bakıda iştirak etdiyi tədbirə dərin dekoltedə gəldi - FOTO

Türkiyədə yaşayan serbiyalı stilist İvana Sert Bakının qonağı olub.

Publika.az xəbər verir ki, avtomobil şirkətinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Bakıya gələn stilist Azərbaycanla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

“Bakıda özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Azərbaycanla Türkiyə qardaş ölkə olduğu üçün ikisi də mənə eyni dərəcədə doğmadır. Bakı gözəl şəhərdir, burda darıxmazsan. İnsanlar çox istiqanlıdır”.

İvana Sertin sözlərinə görə, yaxın günlərdə azərbaycanlı tamaşaçıları yeni layihə ilə sevindirmək niyyətindədir:

“İnşallah yaxın zamanlarda yeni moda verilişi ilə tamaşaçıların görüşünə gəlməyə hazırlaşıram. Hazırda bir neçə televiziya ilə danışıqlarımız gedir. Azərbaycanda da Roza Zərgərli ilə birlikdə moda layihəsi həyata keçirməyi düşünürük”.

Tədbir üçün dərin dekolteli libas seçən İvana geyimi ilə diqqət mərkəzində olmağı bacarıb.

