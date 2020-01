"Tottenhem" müdafiəçisi Denni Rouzu "Nyukasl"a icarəyə verib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,İngiltərə millisinin üzvü ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Bu barədə "Nyukasl"ın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı futbolçu 2007-ci ildə "Lids"dən "Tottenhem"ə keçib.

Milli.Az

