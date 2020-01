İran koronavirusa yoluxmada şübhəli bilinən 2 Çin vətəndaşını karantinə götürüb.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, 36 və 37 yaşlarında olan qadınlar Azərbaycandan İrana daxil olublar və Təbrizdə karantinə alınıblar.

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 9390 nəfərə çatıb, onlardan 213-ü ölüb. Bundan öncə Azərbaycandan Gürcüstana gedən şəxslərdə virus aşkarlandığı bildirilmişdi.

