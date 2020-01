Yeni “UFS 3.1” fləş yaddaş standartı smartfonların işini daha da sürətləndirəcək

Elektron qurğular üçün sahələrarası standartların işlənib hazırlanması ilə məşğul olan “JEDEC” təşkilatı yeni fləş yaddaş standartını – “Universal Flash Storage (UFS) 3.1” elan edib. Bu standart 2018-ci ildə təqdim edilmiş və müasir qabaqcıl smartfonlarda istifadə edilən “UFS 3.0” versiyasını əvəz edəcək.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “4pda.ru” saytına istinadən yazır ki, “UFS” standartı smartfon, planşet və avtomobil elektronikasında istifadə üçün hazırlanıb. Məsələn, “UFS 3.0” versiyası avtomobillər üçün xüsusi funksionallıq nəzərdə tuturdu: -45-dən 105-dək selsi dərəcə temperaturda işləmək imkanı, həmçinin məlumatların saxlanılması etibarlılığının yüksəldilməsi.

“UFS 3.1” (JESD220E) standartının əsas özəlliyi artırılmış yazma sürətini təmin edən enerjidən asılı olmayan SLC (Write Booster) keşi, elektron qurğularda enerjiyə qənaət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq üçün “DeepSleep” rejimi və yaddaş modulunun qızması halında qurğunun məhsuldarlığının azalması haqqında bildirişin göstərilməsini nəzərdə tutan “Performance Throttling Notification” sistemidir.

Emil Hüseynov





