Seçiciləri Məşhur Məmmədova dəstək ifadə edirlər

Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) Məşhur Məmmədovun namizədliyi 70 saylı Masallı seçki dairəsi üzrə qeydə alınıb. Deputatlığa namizəd seçkiqabağı təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Masallı bölgəsini kənd-kənd gəzir və seçicilərlə görüşlər keçirir. Kəndlərə yanaşı, rayon təşkilatlarında da keçirilən görüşlərdə müzakirələr aparılır, onların problemləri, sualları dinlənilir və həlli istiqamətində görüləcək işlər barədə məlumat verilir.

Görüşlərdə M.Məmmədov öz platformasını açıqlayır, Masallı seçicilərinin ona səs verəcəyi və deputat seçiləcəyi təqdirdə görəcəyi işlər barəə məlumat verir və verdiyi bütün vədlərin həyata keçirilməsinə çalışacağını qeyd edir. Təmsil etdiyi bölgənin insanlarını yaxından tanıdığını, onların istəklərinə, problemlərinə yaxşı bələd olduğunu qeyd edən M.Məmmədov hər bir seçicisinin qayğısını öz qayğısı kimi qəbul etdiyini vurğulayır. O, ölkədə aparılan islahatların tərkib hissəsi olan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etməkdə məqsədinin təmsil etdiyi rayonun sakinlərinin arzu və istəklərini yüksək tribunada səsləndirmək, onları Milli Məclisdə layiqincə təmsil etmək olduğunu söyləyib, Milli Məclisdə onların səsi olacağını bildirir.

Təbliğat-təşviqat kampaniyasıçərçivəsində Məşhur Məmmədovun rayonun ağsaqqalları, gəncləri, fəal qadınları ilə də görüşləri keçirilib. “Daha güclü Azərbaycan naminə” devizi ilə təşkil olunan görüşlərdə Məşhur Məmmədov seçiciləri qarşısında çıxış edərək ölkəmizin sürətli inkişafdan danışıb. Bildirib ki, ölkəmizdə aparılan uğurlu asosial-iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına dair son illərdə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası işsizliyin azaldılmasına və əhalinin, xüsusilə gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına böyük təkan verib. Əhaliyə sosial qayğıdan danışan M. Məmmədov əmək haqqı və təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi, pensiya təminatının yaxşılaşdırılması kimi mühüm tədbirlər Azərbaycan vətəndaşının rifahına xidmət etdityini vurğulayıb.

Görüşlərdə Masallı rayon ağsaqqalları, ziyalıları Məşhur Məmmədov haqqında müsbət fikirlərini ifadə edirlər. Onu uzun müddətdir tanıdıqlarını, millət vəkilliyinə layiqli insan kimi gördüklərini, Məşhur Məmmədovun indiyə qədər halal zəhməti ilə kiçik biznesdən yüksələrək böyük işlərə imza atdığını bildiriblər, rayon üçün gördüyü işlərdən danışıblar. Qeyd ediblər ki, Məşhur Məmmədov Masallı rayonun abadlaşdırılmasına, istirahət parklarının salınmasına, aztəminatlı ailələrin övladlarının təhsil almasına öz töfəsini verib, bölgənin sosial-iqtisadi həyatında fəal rol oynayıb, müxtəlif iş yerləri yaradıb, xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların müalicə olunmasına köməklik göstərib, xeyriyyəçi kimi tanınıb. Təsadüfi deyil ki, onun xidmətləri ölkə rəhbərliyinin də diqqətindən yayınmayıb. 2005-ci ildə Məşhur Məmmədov “Azad sahibkarlığın inkişafına” və “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsində fərqləndiyinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

Seçicilərlə müxtəlif formatlı görüşlərində Məşhur Məmmədov millət vəkili seçiləcəyi təqdirdə Masallının inkişafında fəal iştirak etməyə çalışacağını, seçicilərin təklif və müraciətlərini reallaşdırmaq üçün səylərini əsirgəməyəcəyini, Masallı rayonunu layiqincə təmsil edəcəyini bildirib.

Görüşlərdə iştirak edən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, ağsaqqallar, ziyalılar, gənclər Milli Məclisə seçkilərdə YAP-a inamını ifadə edəcəklərini və YAP-ın 70 saylı Masallı şəhər Seçki Dairəsindən deputatlığa namizədi Məşhur Məmmədova səs verəcəklərini bildirirlər.



















You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.