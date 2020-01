“15 yaşım olanda dəfələrlə mənə təcavüz edib” - İdmançı məşqçisini günahlandırır

Fransalı idmançı məşqçisinin ona təcavüz etdiyini etiraf edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, keçmiş fiqurlu konkisürmə üzrə 10 qat Fransa çempionu Sara Abitbol məşqçi Gilles Beyeri ona təcavüz etməkdə günahlandırıb.

"Komsomolskaya Pravda"nın verdiyi məlumatına görə, 44 yaşlı idmançı təcavüz barədə yalnız indi danışmaq qərarına gəlib. Onun dediyinə görə, Beyer ona 1990-cı ildən 1992-ci ilə qədər təcavüz edib. Sara bildirib ki, məşqçi ona təcavüz etməyə başlayanda onun cəmi 15 yaşı var idi.

Milli.Az

