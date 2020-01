Sahibkarların nəzərinə - Artıq açıq məkanda reklam yerləşdirmək üçün icazəni onlayn almaq mümkündür (VİDEO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyinin (ADRA) İcazələr Sistemi açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə dair icazənin verilməsi və nəzarətin həyata keçirilməsi proseslərinin elektronlaşdırılmasına, həmçinin bu proseslərin daha operativ və şəffaf həyata keçirilməsinə xidmət edir.

İcazələr Sisteminə ASAN LOGİN üzərindən daxil olmaq mümkündür. ASAN LOGİN sisteminə 4 fərqli üsulla daxil olmaq olar. Ətrafli məlumatı Sizə təqdim etdiyimiz videodan əldə edə bilərsiniz.

