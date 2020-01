Prokurorluq 16 yaşlı Fatiməni öldürən şəxslə bağı qərar verdi - RƏSMİ

Masallı Rayon Məhkəməsində toyundan sonra 16 yaşlı arvadını öldürməkdə şübhəli bilinərək saxlanılan İman Məmmədovun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Masallı rayon Prokurorluğundan verilən məlumata görə, istintaq orqanının verdiyi təqdimat təmin edilib. Belə ki, məhkəmə İ.Məmmədovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib.

Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən, yanvarın 29-da Masallı rayonu, 2001-ci il təvəllüdlü Xoşçobanlı kənd sakini İ.Məmmədov 2 həftə əvvəl evləndiyi, 2003-cü il təvəllüdlü Fatimə Qəmbərovanı yaşadıqları evdə şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış mübahisə zamanı əlləri ilə boğaraq öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adamöldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İ.Məmmədov cinayət əməlini törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutulub.(Apa)

