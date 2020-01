Türkiyənin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsi İstanbulda əməliyyat keçirib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 16 nəfər ələ keçib. Onların İstanbulda müxtəlif cinayətlər törətdiyi və Rusiya ilə bağlı olduğu bildirilib.

Qrup üzvlərindən biri rusiyalı, üçü ukraynalı, dördü gürcü, səkkizi isə azərbaycanlıdır.

Aparılan axtarışlar zamanı onlardan 11 tapança, tüfəng və 222 sursat ələ keçirilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.