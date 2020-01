İstanbuldakı müxtəlif cinayətlərdə iştirak etdiyi və Rusiya ilə əlaqəsi olduğu təyin olunan cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyatda 16 şübhəli şəxs tutulub. Əməliyyatlarda saxlanılan 16 şübhəlidən 1-i Rusiya, 3-ü Ukrayna, 4-ü Gürcüstan və 8-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Saxlanılan şəxslərdən çox sayda silah-sursat aşkarlanıb.

Onlar başqa bir cinayətkar dəstəyə qarşı silahlı hücuma hazırlaşırmış.(baku.ws)

