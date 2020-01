“Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC-nin İdarə Heyətinə (İH) yeni sədr təyin edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu, Kamran Babayevdir.

O, yaxın vaxtlara qədər “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin İH-nin sədri olub və yeni vəzifəsində Anar Sadıxovu əvəz edib.





Xatırladaq ki, “Standard Insurance” 2002-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 12,6 milyon manatdır. Sığorta şirkətinin səhmləri 100% "AB Standard" QSC-yə məxsusdur.



