İstanbulda polis əməliyyat keçirdi - azərbaycanlılar saxlanıldı

Türkiyənin İstanbul şəhərində polis əməliyyat keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, müxtəlif cinayət əməllərində iştirakda ittiham olunan və Rusiya ilə əlaqələri ortaya çıxan cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyat zamanı aralarında Azərbaycan vətəndaşları da olan 16 nəfər saxlanılıb.

Onlardan 1-i Rusiya, 3-ü Ukrayna, 4-ü Gürcüstan, 8-i isə Azərbaycan vətəndaşıdır.

Şübhəlilərin olduğu evlərdən 11 tapança və bir “AK-47” tipli avtomat silah, 222 güllə aşkar edilərək götürülüb.

Şübhəlilər İstanbul Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsinə aparılıb-.

Zümrüd

