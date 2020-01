Sumqayıtda təkər satışı mağazasında güclü yanğın başlayıb.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 17-ci mikrorayonda qeydə alınıb.

Yanğının miqyası genişlənərək digər yarımtikiliyə də keçib. Hadisə yerinə bir neçə yanğınsöndürən maşın və şəxsi heyət cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.









