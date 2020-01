Məscidə silahlı basqın - 10 nəfər yaralandı, həbslər var

İsrail polisi Şərqi Qüdsdə yerləşən “Məscidi Aksa”ya əməliyyat təşkil edib.

Publika.az xəbər verir ki, sübh namazından sonra keçirilən əməliyyat zamanı 10 nəfər yaralanıb, 3 şəxs həbs edilib.

Qüds İslam Vəqfindən adının açıqlanmasını istəməyən bir nümayəndənin “Anadolu” agentliyinə verdiyi açıqlamaya görə, məsciddə polislə müsəlmanlar arasında insident olub. Bundan sonra polis atəş açıb.

İsrail polisindən verilən açıqlamada müsəlmanların namazdan sonra müəyyən şüarlar səsləndirdiyi, polisin isə asayişi təmin etmək üçün atəş açdığı vurğulanıb.

Zümrüd

