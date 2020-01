Malik Həsənovun təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçicilərlə görüşü davam edir (FOTO)

Bakı. Trend:

67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi üzrə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Malik Həsənovun təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində seçicilərlə görüşü davam edir.

Trend-in məlumatına görə, görüşü YAP rayon təşkilatının sədri Mirsüleyman Mirxaslı açıb, seçicilərə Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı uğurları barədə məlumat verib.

O,həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasının 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsinnən deputatlığa namizədi Malik Həsənovun fəaliyyəti barədə danışaraq seçiciləri Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyini irəli sürülmüş Malik Həsənova səs verməyə çağırıb.

Görüşdə deputatlığa namizəd Malik Həsənov geniş nitqlə çıxış edərək Milli Məclisin deputatı olduğu dövrdə özünün fəaliyyəti barədə seçicilərə ətraflı məlumat verib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.