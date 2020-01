Çinin Vuhan şəhərində yaşayan Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarını təxliyə etmək üçün ayrılan "Koca Yusuf" təyyarəsi yola düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyət" informasiya yayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın göstərişi ilə koronavirusun yayıldığı Vuhan şəhərində yaşayan Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Albaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün "Koca Yusuf" əməliyyatı təşkil edib.

Zümrüd

