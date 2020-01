Bakıda itkin düşən kişi tapılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 27-də Bakı şəhəri, Binə qəsəbəsi, 3-cü mədən korpus 123-də yaşayan, 1973-cü il təvəllüdlü Sadıqov Habil Mirzəhüseyn oğlu itkin düşüb.

Hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində H.Sadıqov yanvarın 30-da tapılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

