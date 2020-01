80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsindən daha bir nəfər deputatlığa namizədliyini geri götürüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu, xüsüsi xidmət orqanlarından ehtiyata buraxılmış polkovnik Vüqar Alkərimovdur.

Vüqar Alkərimovun namizədliyini geri götürməsi faktını saytımıza açıqlamasında 80 saylı İmişli-Beyləqan dairə seçki komissiyasının üzvü İsmayıl Məmmədov da təsdiqləyib. O qeyd edib ki, V.Alkərimov namizədliyini yanvarın 29-da geri götürüb.

