"Ötən il Silahlı Qüvvələrdə cinayətlərin sayı azalıb".

“Report”un xəbərinə görə, bunu Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev kollegiya iclasında deyib.

O bildirib ki, 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə qeydə alınan odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə cinayətləri 3,7% azalıb.



