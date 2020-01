Bakıda daha bir nəfərdən silah götürülüb.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının apardıqları profilaktiki tədbirlər nəticəsində Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş S.Babayev mərhum atasından qalmış “İJ-40” markalı yivli tapançanı və 33 ədəd patronu könüllü olaraq Sabunçu RPİ-nin 42-ci Polis Bölməsinə təhvil verib.

Araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, son vaxtlar əhalidən odlu silahların yığılması ilə bağlı tədbirlər gücləndirilib.

