Rusiyada fəaliyyət göstərən fabrikdə partlayış olub.

Publika.az xəbər verir ki, Oriol bölgəsinin Mtsensk şəhərində kauçuk istehsal edən fabrikdə qaz partlayışı baş verib.

Nəticədə dağıntılar altında qalan 4 Türkiyə vətəndaşı ölüb. 3 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Yaralıların vəziyyəti kritikdir.

Dağıntılar altında daha bir nəfərin qaldığı ehtimal olunur.

Zümrüd

