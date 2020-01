“Çin yalnız Türkiyəyə deyil, digər ölkələrə də uçuş icazəsi verib”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Çinin Uhan şəhərindən təkcə Türkiyə vətəndaşları deyil, 7 Azərbaycan, 7 Gürcüstan və 1 Albaniya vətəndaşı da təxliyə ediləcək: ”Ümumilikdə, isə öz vətəndaşlarımızla birlikdə 49 vətəndaşı qısa zamanda Türkiyəyə gətirəcəyik”.



