"Yuventus"un futbolçusu Emre Canın "Borussiya"ya keçidi tamamlanmaq üzrədir.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, almaniyalı yarımmüdafiəçi bu gün Dortmund klubunda tibbi baxışdan keçəcək. Daha sonra onunla 2024-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, tük əsilli futbolçu 2018-ci ildə "Liverpul"dn ayrıldıqdan sonra azad agent statusu ilə "Yuventus"a keçib. O, bu mövsüm A Seriyasında cəmi 8 oyuna çıxıb.

Milli.Az

