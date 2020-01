Publika.az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, baharda satışa çıxarılacaq “Dolce Shine” adlı yeni ətrin siması olan Devanın artıq sözügedən reklam çəkilişlərinin fotoları yayılıb.

Ətir yüngül notlardan ibarətdir.

Deva Kassel 16 yaşı olmasına baxmayaraq, gözəlliyi ilə anasını da kölgədə qoymağı bacarıb. Onun fotoları sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib.

