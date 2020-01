SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda koronavirus şübhəsi - KARANTİNƏ ALINDI

“Çin vətəndaşı Kliniki Tibbi Mərkəzdə (KTM) karantinə alınıb”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Oxu.Az-a açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib.

O bildirib ki, 22-23 yaşlı çinli oğlan Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir və bu yaxınlarda Çindən Azərbaycana gəlib:

“Koronavirus təhlükəsi ehtimal olunmur. Sadəcə olaraq, Çindən gəldiyi üçün 14 gün müddətində təhlükəsizlik səbəbilə karantində saxlanılacaq”.

C.İsayev qeyd edib ki, müayinənin nəticələrindən asılı olaraq qərar qəbul olunacaq.

