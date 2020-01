"Könül Kərimova mənim mahnımla villa aldı" - Nazilə Səfərli

Şairə Nazilə Səfərli aparıcısı olduğu "Ona qalsa" verilişində qalmaqqallı açıqlamalar verib.

Milli.Az big.az-a istinadən xəbər verir ki, şairə bildirib ki, onun sözlərinə bəstələnən mahnılarla bəzi müğənnilər özlərinə ev, maşın alıb:

"Mənim "Qardaş bu ceyranı hardan almısan" mahnımla Könül Kərimova özünə villa aldı, aşıq Samirə maşınını dəyişdi. Amma mən bunu heç yerdə demirəm. Çünki mən fikirləşirəm ki, sənətkardır, mahnımı oxuyur, burada şişirdiləsi nə var ki?! Əksinə, onların mənim mahnımı oxuması mənə çox xoş gəlir".

