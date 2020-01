Seçicilər Musa Qasımlını coşğu ilə qarşıladı - FOTO

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Musa Qasımlı Yardımlı-Masallı rayonlarında görüşlərini davam etdirir.

Publika.az xəbər verir ki, deputatlığa namizəd bu gün Yardımlı rayonunun üç kəndində seçicilərlə görüşüb.

"Bu gün Ərsilə, Arus və Telavar kəndlərində seçicilərlə görüşüm oldu. Ətraf kəndlərdən də gəlmişdilər. Şəhidlərimizin qohumları və yaxınlarının da iştirak etdiyi toplantıda seçicilər çox isti qarşıladılar. Çıxış edənlər həlli vacib olan məsələləri söylədilər, artlq seçim etdiklərini və səslərini mənə verəcəklərini bildirdilər. Sizlərə minnətdaram", - deyə görkəmli alim bildirib.

