Mərkəzi Bankın sədri: "İpoteka Fondunun fəaliyyətini kommersiyalaşdırmaq lazımdır"

Azərbaycan İpoteka və Kredti-Zəmanət Fondunun fəaliyyətini kommersiyalaşdırmaq lazımdır.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu gün keçirdiyi mətbuat konfrasında deyib.

Sədrin sözlərinə görə, fond barəsində daxili bazardan vəsaitlərin cəlb edilməsi və ipoteka kreditlərin həcminin artırılması üzrə layihələrin hazırlanması istiqamətində iş görmək lazımdır: "Bankların özünün uzunmüddətli ehtiyatları yoxdur və bu, onlara 20-25 il müddətinə ipoteka vemrəyə imkan vermir".

