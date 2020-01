Rusiyanın Oryol vilayətində rezin məmulatlar zavodunda partlayış baş verib.

Mill.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

Ölənlərdən biri Türkiyə vətəndaşı olub. Bundan başqa, daha 3 Türkiyə vətəndaşı xəsarət alıb.

Qeyd olunur ki, partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib.

Milli.Az

