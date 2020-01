"Günay Sığorta" şırkətinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

Martın 3-də, saat 11:00-da "Günay Sığorta" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti, 75C ünvanında olacaq.

Qeyd edək ki, səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinə 2019-cu ilin yekunlarına görə mənfəətlərin dividend şəklində bölüşdürülməsi, hər birinin nominal dəyəri 1000 manat olan 1000 ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazların buraxılması daxildir.

Xatırladaq ki, gündəlikdə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə sənədlərlə şirkətin yuxarıda qeyd olunan ünvanındakı ofisində tanış olmaq olar.



