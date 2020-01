"Türkiyə Trampın Fələstini dağıtmaq planını tanımır" - Ərdoğandan AÇIQLAMA

Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə “sülh planı”nın əsl məqsədi işğal olunmuş Fələstin torpaqlarının ilhaq olunmasıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlayıb.

“Bu gün Qüds, minlərlə il əvvəl olduğu kimi, bütün dünyada “sülhün açarı” olaraq qalır. Əgər sülh çinarı yıxılarsa onun budaqları altında bütün dünya qalacaq", o deyib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyə Trampın Fələstini dağıtmaq və Qüdsü işğal etmək planını tanımır.

“Qüdsü İsrailin “qanlı əllərinə” tərk edərək, insanlığa qarşı ən ağır cinayət törədəcəyik. Bu gün Şərqi Qüdsdəki Əl-Əqsa məscidini müdafiə edə bilməsək, sabah Məkkənin mənsubiyyəti ilə bağlı iddialar səslənəcək", o deyib.(salamnews)

