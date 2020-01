Daha bir ölkədə koronavirus tapıldı - Addım-addım yaxınlaşır

Böyük Britaniyada koronavirusa rast gəlinib.

Publika.az xəbər verir ki, eyni ailəyə mənsub 2 nəfərdə analizin nəticələri pozitiv çıxıb.

Səhiyyə Nazirliyi faktı təsdiqləyib.

Xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərildiyi və virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldüyü qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Çinin Hubey əyalətindəki Vuhan şəhərində ortaya çıxan koronavirusdan 213 nəfər ölüb, 10 minə yaxın insan virusa yoluxub.

22 ölkəyə yayılan virusla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal fövqəladə vəziyyət elan edib.

