Daha bir ölkədə koronavirusla əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Publika.az xəbər verir ki, İtaliya hökuməti ölkə ərazisində virusla bağlı fövqəladə tədbirlərin görülməsinə qərar verib. Fövqəladə vəziyyət 6 aya qədər davam edəcək.

Qeyd edək ki, artıq İtaliyada 2 nəfərdə koronavirus qripinin aşkarlanması rəsmən təsdiqlənib.

Son məlumata görə, virusun beşiyi olan Çində ölənlərin sayı 213 nəfərə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.