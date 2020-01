Bakının Zabrat qəsəbəsindəki "Avromart" supermerketlər şəbəkəsindən şokolad alan müştəri xoşagəlməz halla qarşılaşıb.

Vətəndaşın Milli.Az-a verdiyi xəbərə görə "Pobeda" şokoladının içində qurdlar çıxıb. Şokoladın üzərində istifadə müddəti 09.10.2020-də bitəcəyi qeyd edilsə də, şikayətçi tərəf məhsulun köhnə olduğunu bildirib.

Bu da sözügedən məhsulun fotoları:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

