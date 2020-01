Uşaqları 18+ filmə çəkənlər belə tutuldu: Əməliyyatdan ŞOK VİDEO

Rusiyada Xüsusi Xidmət Orqanlarının keçirdiyi əməliyyatdan dəhşətli görüntü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı azyaşlı uşaqlara zorakılıq edən cütlüklər iş başında yaxalanıb. Məlumata görə, qadın və kişi uşaqları xüsusi yerə salaraq onlara qarşı zorakılıq edib.

Hadisə Rusiyanın Krasnayarks vilayətində baş verib. Polis mənzilə basqın edən zamanı onları yataqda lüt vəziyyətdə yaxalayıb.

Sosial şəbəkələrdə iddia olunub ki, həmin mənzildə azyaşlı uşaqlardan porno videoların çəkilməsində istifadə olunub. Hadisə zamanı həbs olunan şəxslərin 38 və 47 yaşlı kişilər olduğu bildirilir. Onlar azyaşlı uşaqlarla intim əlaqədə olarkən tutulub.

Amma Rusiya polisi bununla bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama verməyib.

(oxu24.com)



