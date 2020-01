Rumıniya futbolunun canlı əfsanəsi George Hacının oğlu Yanis Hacı "Reyncers"ə keçib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şotlandiya klubunun rəsmi saytı xəbər yayıb. Belçika "Genk"inin 21 yaşlı yarımmüdafiəçisi Stiven Cerrardın rəhbərlik etdiyi komandada icarə əsasında çıxış edəcək. Onunla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Yanis Hacı bu mövsüm "Genk"in heyətində 13 oyuna 1 qol vurub, 3 məhsuldar ötürmə edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.