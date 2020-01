MSK sədri namizədləri ədalətli olmağa çağırıb

Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:

Bir namizədin hansısa formada digər bir namizədə qarşı kampaniya aparması yolverilməzdir.

Trend-in məlumatına görə bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib.

M.Pənahov bəzi namizədləri ədalətli olmağa çağırıb: “Biz bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmışıq. Lakin bu vəziyyətdən düzgün istifadə etmək lazımdır. Namizədlərin hansısa yolla bir-birinə qarşı kampaniya aparması qanunvericiliyə ziddir və biz buna heç cür imkan verə bilmərik”.

MSK sədri vurğulayıb ki, deputatlığa namizədlər öz qələbələrini başqalarının məğlubiyyəti üzərində qurmamalıdır.

