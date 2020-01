"Başakşehir" ilə yollarını ayıran Arda Turanın yeni klubu bəlli olub.

Publika.az xəbər verir ki, 33 yaşlı oyunçu Braziliyanın "Flamengo" klubuna transfer olacaq. Transferin qısa müddətdə baş tutacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Braziliyanın digər klubu "San Paulo"nun da Arda ilə yaxından maraqlandığı iddia edilir.

Tağı Həsənov

