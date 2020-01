İtaliyada 6 ay fövqəladə vəziyyət elan olunub.

Publika.az xəbər verir ki, buna səbəb Çindən dünyaya yayılan koronavirusdur.

Bundan başqa, xəstəliklə mübarizə çərçivəsində 5 milyon avro ayrılıb. Ölkədə Çin restoranlarının əksəriyyəti bağlanmaq üzrədir. Koronavirus İtaliyada Çin vətəndaşlarına qarşı irqi ayrı-seçkiliyə də səbəb olub.

Qeyd edək ki, İtaliyanın paytaxtı Romada iki çinli turistdə koronavirus aşkarlanıb.

