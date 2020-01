ARB TV-nin "Ona qalsa" verilişinin növbəti qonağı müğənni Vəfa Şərifova olub.



Milli.Az xəbər verir ki, müğənni canlı efirdə ailəli olduğunu vurğulayıb:



"Efirə çıxan gündən ailəli olduğumu demişəm. Həyatımda bir insan var. Nə uşağımı, nə bacı-qardaşımı, nə də yoldaşımı göstərən deyiləm. Belə insanam, sevmirəm. Bu günə qədər uşağımın şəklini paylaşmamışam. Ancaq özüm tanınım, sevilim bəsimdir".

Milli.Az

