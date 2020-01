AFFA-nın inzibati binasında Premyer Liqa oyunlarına təyinat alan hakim-inspektorlar üçün seminar keçirilib.

"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuxlikin rəhbərliyi ilə keçirilmiş seminarda oyun qaydaları ilə bağlı test imtahanı aparılıb.

Videotestin də daxil olunduğu seminar proqramında ölkədaxili turnirlərdə qeydə alınmış epizodları özündə əks etdirən videoçarx əsasında müzakirələr aparılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.