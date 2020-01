Myanma Çin təyyarəsini sərnişinlərlə birgə geri göndərdi

Bakı. Trend:

Myanma Çindən gələn təyyarəni geri qaytarıb.

Trend-in məlumatına görə, Quançjou şəhərindən Yanqon şəhərinə gələn təyyarədə soyuqdəymə simptomları olan şəxs aşkar edilib.

O, koronavirus müayinəsindən keçmək üçün xəstəxanaya göndərilib.

Bundan sonra hava limanı rəhbərliyi digər sərnişinlərə təyyarədən çıxmağı qadağan edib. Bir neçə Myanma vətəndaşı könüllü karantinə durmaq şərti ilə təyyarəni tərk etdikdən sonra, reys geri qaytarılıb.

